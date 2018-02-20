خاطفو المواطن الإسرائيلي في كينيا يفرجون عنه

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإفراج عن المواطن الذي اختطفه مسلحون قبل أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا بهدف الحصول على فدية.

وقالت الوزارة إن "الرهينة يعمل في كينيا لحساب شركة إسرائيلية، واختطف من قبل عصابة هو ومدير أعماله، الذي تم الإفراج عنه دون أن يتعرض للأذى".

وأوضحت أن المواطن الإسرائيلي (62 عاما) "اختطف يوم الجمعة الماضي16 فبراير وأن سائقه المدني قتل أثناء عملية الخطف".

المصدر: وكالات