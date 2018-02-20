لودريان يزور موسكو وطهران لبحث الوضع في سوريا

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بزيارتي عمل إلى موسكو وطهران في الأيام القريبة المقبلة.

وقال الوزير الفرنسي خلال كلمة ألقاها في الجمعية الوطنية الفرنسية: "سأتوجه إلى موسكو وبعدها إلى طهران لمناقشة الوضع في سوريا".

وأضاف أن "التطورات الأخيرة الجارية في سوريا تستدعي البحث على وجه السرعة"، مؤكدا أن "الأسوأ أمامنا في سوريا إذا لم نتحرك".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أعلن لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في 22 يناير الماضي أنه سيزور إيران في 5 مارس المقبل لبحث القضايا الإقليمية واتفاق إيران النووي، بعد أن أرجأ زيارة إلى طهران كانت مقررة بداية يناير بسبب احتجاجات شعبية شهدتها مدن إيرانية.

المصدر: تاس

علي الخطايبة