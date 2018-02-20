المتهم باعتداء ستوكهولم: كنت أريد قتل الكفار انتقاما للخلافة

أكد طالب اللجوء الأوزبكي الذي أعلن مسؤوليته عن اعتداء دهس المارة في ستوكهولم بشاحنة سرقها في أبريل الماضي، أن هدفه كان قتل "الكفار" انتقاما من تدخلات السويد ضد "الخلافة".

وأوضح رحمت عقيلوف الذي مثل أمام القضاء السويدي اليوم أنه أراد لحمل السويد "على وقف مشاركتها في التصدي للخلافة والتوقف عن إرسال جنودها إلى مناطق الحرب".

وذكرت النيابة العامة السويدية أن الاستماع إلى عقيلوف، سيتيح فهما أفضل "لظاهرة اعتناق الأفكار المتطرفة" بين منفذي الاعتداءات "المهمشين في بلد أجنبي".

وأسفر اعتداء عقيلوف عن مقتل 5 أشخاص، هم 3 سويديات وبريطاني وبلجيكية، وإصابة 10 آخرين من المارة بجروح.

واعترف عقيلوف الذي فر بعد الاعتداء واعتقل خلال ساعات، بالجريمة التي ارتكبها منذ الاستجواب الأول في 13 فبراير.

وتعتزم النيابة العامة طلب إنزال عقوبة السجن مدى الحياة بعقيلوف.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين