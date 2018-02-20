الكشف عن موعد وصول أول دفعة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر

أعلن الإعلامي المصري شريف عامر، من خلال برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، عن موعد وصول أول دفعة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأوضح الإعلامي المصري نقلا عن مصادر أن أولى دفعات الغاز الإسرائيلي ستصل مصر خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 10 و 12 شهرًا.

وأوضح "عامر"، مساء الاثنين، أن الحكومة المصرية ليست مساهمة في الشركة أو عملية استيراد الغاز من إسرائيل، ولن تكون الجهة المستهلكة للغاز، مؤكدًا أن الاتفاقية تقوم على شراء فوائض الشركات الإسرائيلية من الغاز، وتقوم على شراء الغاز من حقلين إسرائيليين أحدهما يعمل منذ 4 سنوات.

وأضاف أنه توجد فترة سماح 6 أشهر قبل سداد الشركة قيمة دفعات الغاز، كما أن الشركة ستدفع للحكومة مقابل استخدامها خط الغاز بين مصر وإسرائيل.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"ديليك" للحفر قد وصف في تصريحات سابقة لرويترز، صفقة استيراد شركات القطاع الخاص المصرية الغاز الإسرائيلي بأن مصر بذلك تتحول إلى مركز غاز حقيقي، مضيفًا أن هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل.

المصدر: "صحف مصرية"