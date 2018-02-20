تركيا.. توقيف 20 أجنبيا دخلوا البلاد بطرق غير قانونية

أعلنت سلطات ولاية سيواس جنوب شرق تركيا، الثلاثاء، توقيفها 20 أجنبيا دخلوا الأراضي التركية بطرق غير شرعية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن مجموعة من الدرك التركي أوقفت حافلة صغيرة عند نقطة تفتيش بمنطقة غولوفا التابعة لولاية سيواس بعد الاشتباه بها، ولدى تفتيشها، اتضح أنها تقل 20 شخصا من الجنسية الأفغانية، بينهم 4 نساء و10 أطفال.

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وأشارت إلى أن قوات الدرك أوقفت أيضا سائق الحافلة بعد الاشتباه بتهريبه للمهاجرين.

ولفتت إلى أنه تم اقتياد الموقوفين جميعا إلى المديرية العامة لدائرة الهجرة في ولاية سيواس، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان