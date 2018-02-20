هكذا يبرر الأمريكيون زيادة تواجدهم العسكري في البحر الأسود

تتخذ الولايات المتحدة خطوات لزيادة تواجدها العسكري في مياه البحر الأسود ردا على "تنامي النشاط الروسي" في المنطقة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر عسكرية أمريكية.

وقبل أيام قليلة دخلت مدمرة "روس" الأمريكية حوض البحر الأسود وتلتها مدمرة "كارني"، في توجه تعتبره المصادر محاولة من واشنطن لجعل تواجدها العسكري في المنطقة أمرا اعتياديا بنظر الجميع، ما من شأنه تخفيف حساسية موسكو إزاء هذا الموضوع.

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والسبب الآخر، وفقا للمصادر، هو زيادة عمليات اعتراض الطائرات الحربية الأمريكية من قبل سلاح الجو الروسي، والتي تؤكد وزارة الدفاع الروسية أن جميعها جرت بشكل آمن وقانوني.

ووقع آخر حوادث الاعتراض في نهاية الشهر الماضي، عندما اقتربت طائرة روسية من طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية لمسافة متر ونصف المتر، بحسب الجانب الأمريكي.

المصدر: لينتا رو

متري سعيد