بعد تجنيس مدان بالتجسس.. طهران تستدعي السفير السويدي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء السفير السويدي لدى طهران على خلفية منح سلطات بلاده جنسيتها للعالم الإيراني أحمد رضا جلالي المدان في إيران بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسميمساء الاثنين: "استدعاء المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية سفير السويد لدى طهران، وتم في اللقاء تقديم احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الشديد للسفير السويدي إزاء الإجراء الذي اتخذته حكومة بلاده بمنح الجنسية لشخص اعترف بالتجسس لصالح الموساد والكيان الإسرائيلي والمشاركة في قتل علماء إيرانيين".

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وأضاف قاسمي "تم التأكيد للسفير السويدي أنه وفقا لقوانين إيران فإن الجنسية المكتسبة للمشار إليه غير مقبولة وهو إيراني مثلما كان، وبناء على ذلك فإننا نعتبر الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة السويدية إجراء غير متعارف عليه ومثير للريبة وغير ودي ولا يحق للدول الأخرى التدخل في شؤوننا الداخلية مهما كانت الظروف".

بدوره أكد السفير السويدي لمدير عام الشؤون القنصلية في الخارجية الإيرانية أنه سينقل لحكومة بلاده احتجاج طهران بهذا الصدد.

المصدر: إرنا

أحمد باديان