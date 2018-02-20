مقتل 5 عناصر أمنية باشتباكات مع المحتجين في طهران

قتل 5 من أفراد الشرطة والأمن الإيراني في عمليات مختلفة منها الدهس على خلفية احتجاجات الصوفيين واشتباكات مع السلطات في العاصمة طهران.

ونقل مراسلنا في طهران عن التلفزيون الإيراني، أن 5 من عناصر الشرطة وقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني قتلوا صباح اليوم وأصيب نحو 30 آخرين.

ولفت المراسل إلى أن 4 من القتلى سقطوا في 3 عمليات دهس، الأولى تمت باستخدام حافلة وتسببت بمقتل 3 وجرح ثمانية من الشرطة، والثانية باستخدام سيارة نوع "سايبا" وأدت لجرح 3 عناصر، فيما تمت الثالثة باستخدام سيارة نوع "سمند" وأسفرت عن مقتل عنصر من الباسيج التابع للحرس الثوري.

وفيما يتعلق بالقتيل الخامس أشار مراسلنا إلى أنه كذلك من عناصر "الباسيج" وقتل خلال هجوم من قبل المحتجين عليه باستخدام السلاح الأبيض.

وأضاف أن الاشتباكات أدت كذلك إلى إصابة عدد من المحتجين الصوفيين بجروح، واعتقال نحو 300 منهم.

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ولفت المراسل إلى أن التلفزيون الإيراني أعلن في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا عن انتهاء الاحتجاجات.

ونقل مراسلنا عن المتحدث باسم شرطة طهران سعيد منتظر المهدي أن المحتجين هاجموا الشرطة بالقنابل اليدوية والسيوف.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران منذ أمس الاثنين اشتباكات مع محتجين صوفيين تجمهروا أمام مركز للشرطة مطالبين بإطلاق سراح متصوفين من طريقتهم.

المصدر: RT

أحمد باديان