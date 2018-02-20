نزارباييف يدرج تعديلات على الأبجدية الكازاخية الجديدة

صادق رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف بمرسوم على صيغة جديدة لأبجدية اللغة الكازاخية تعتمد الأحرف اللاتينية.

ومن التعديلات التي نص عليها المرسوم الرئاسي الذي صدر أمس الاثنين، تقليص عدد الفواصل العلوية وإدخال حرفين مزدوجين (sh, ch).

وفي أكتوبر الماضي وقع نزارباييف على مرسوم بشأن الانتقال التدريجي من الكتابة بالأحرف السيريلية إلى الأحرف اللاتينية حتى يتم التحول إلى اللاتينية بالكامل عام 2025، كما أقرت آنذاك أبجدية جديدة تتضمن 32 حرفا.

واعتبر قسم كبير من الخبراء والمواطنين أن استخدام الفواصل العلوية على نطاق واسع في هذه الأبجدية، يعيق الكتابة والقراءة إلى حد بعيد.

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وشدد نزارباييف في وقت سابق على أن تحول اللغة الكازاخية إلى الأحرف اللاتينية "لا يمس بأي شكل من الأشكال حقوق الناطقين بالروسية واللغة الروسية واللغات الأخرى".

يذكر أن كازاخستان تشهد التغيير الثالث للأبجدية في أقل من قرن، فحتى عام 1920، استخدمت الأبجدية العربية، وفي عام 1929، اعتمدت كازاخستان السوفياتية الأبجدية اللاتينية، ولكن بعد 11 عاما من ذلك تقرر التحول إلى السيريلية، التي تستخدمها كذلك اللغة الروسية.

المصدر: وكالات

متري سعيد