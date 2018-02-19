صربيا.. إلقاء القبض على أمريكيين بتهمة تصوير مقرات عسكرية

أعلن مسؤولون صربيون، اليوم الإثنين، أن الشرطة ألقت القبض على 8 أجانب، بينهم أمريكيون وأوكرانيون، بتهمة محاولة تصوير مواقع عسكرية ومحاولة الدخول إليها.

وأعلن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين في بيان أصدره، أنه لا يريد أن يستبق أحداث قضية المحتجزين الثمانية، التي يجري التحري عنها، لكنه أضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن يحاول عدد كبير من المواطنين الأجانب اقتحام المباني الرسمية التابعة للجيش الصربي".

واعتقل أمريكي آخر في صربيا في وقت سابق من الشهر الحالي، لحيازته السلاح، حيث تناقلت وسائل الإعلام الصربية الموالية للحكومة بأن المشتبه به، كان جنديا سابقا في القوات البحرية الأمريكية، وخطط لشن هجمات ضد مسؤولين صربيين.

المصدر: اسوشيتد برس

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