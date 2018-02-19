أدرعي: التفوق الجوي هو أحد مصادر عظمة إسرائيل وانتصارها

قال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، على تويتر، إن"التفوق الجوي هو أحد مصادر عظمة إسرائيل وانتصارها على كلّ من يحاول زعزعة أمنها والتعدي على سيادتها".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى الطائرات المسيرة التي أُسقطت شمال إسرائيل وزعمت تل أبيب أنها إيرانية، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي أثبت أن لا أحد يمكنه زعزعة أمن إسرائيل.

التفوّق الجوّي:أحد مصادر عظمة #إسرائيل وانتصارها على كلّ من يحاول زعزعة أمنها والتعدّي على سيادتها. أثبتنا ذلك خلال الأسبوعيْن الأخيرين حين حاول أعداؤنا شمال إسرائيل وجنوبها التّعدّي على سيادتنا فأثبتنا لهم أنّ لا أحد يمكنه زعزعة أمننا، فلتبقَ طائراتنا ملائكة تحمي سماءنا pic.twitter.com/wI1JZ1D7j8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 19 февраля 2018 г.

ولم يتطرق أدرعي في تغريدته لطائرة "إف-16" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية في 10 فبراير الجاري خلال استهدافها مواقع عسكرية سورية.

المصدر: تويتر

علي الخطايبة