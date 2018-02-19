جنوب السودان: متمردون يطلقون سراح طيارين كينيين

أطلق المتمردون في جنوب السودان سراح طيارين كينيين، بعد تلقي تعويض لأسرة امرأة قتلت عندما تحطمت طائرتهما الشهر الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم جماعة (الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارضة) لام بول جابريل لرويترز، إن "التعويض بلغ أكثر من 100 ألف دولار".

وأضاف، "أكدت للتو أن زعماء محليين في أكوبو، أطلقوا سراح الطيارين بعد أن حصلوا على تعويض كامل من مندوبين من كينيا"..."هذه ليست فدية، بل تعويض لم يطلبه الجيش الشعبي، وإنما أسر الضحايا وأصحاب الممتلكات.. كل ما قمنا به هو تسهيل التبادل وتأمين الطيارين".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الكينية، أنها ستصدر بيانا بالواقعة.

وتحطمت الطائرة في أكوبو في منطقة أعالي النيل الكبرى أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، وطلب المتمردون تعويضا لأسرة امرأة قتلت ولآخرين فقدوا ماشيتهم.

المصدر: رويترز