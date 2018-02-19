شركة إيرانية تلتف على العقوبات الأمريكية من خلال شركات تركية

قامت شركة ماهان إير الإيرانية للطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية بشراء محركات نفاثة أمريكية وغيرها من المعدات الجوية المخصصة للطائرات من خلال شركات تركية.

وأوضحت مصادر إعلامية أن بعض الشركات التركية كانت اشترت معدات طيران أمريكية وسلمتها لشركة ماهان إير على مدار سنوات عديدة.

وأضافت المصادر أن هذه المعلومة قد تؤثر على خطط لتطبيق صفقات بين Iran Air الإيرانية وBoeing الأمريكية تقضي بتوريد 80 طائرة أمريكية إلى إيران.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت ماهان إير في قائمة العقوبات بسبب صلتها المحتملة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي، وبزعم نقل أسلحة وعسكريين إلى سوريا.

يذكر أن ماهان إير هي شركة طيران خاصة يقع مقرها في طهران، وتقوم بتسيير رحلات جوية إلى الشرق الأقصى والشرق الأوسط ووسط آسيا وأوروبا.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين