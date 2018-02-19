مقتل 3 ضباط شرطة باشتباكات مع متظاهرين في طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية عن مقتل 3 من ضباطها خلال اشتباكات مع محتجين في العاصمة طهران، حسبما نقلت وكالة "رويترز" تصريحات عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.

ووفقا للوكالة، فقد وقعت الاشتباكات بين قوات الأمن، من طائفة دراويش الجنابذ، الذين تجمعوا أمام مركز للشرطة مطالبين بإطلاق سراح أعضاء من الطائفة الدينية الصوفية.

به رغم توطئه #سپاە برای وارونە جلوە دادن حقایق و عوض کردن جای #ظالم و #مظلوم#دراویش فقط مقاومت می کنند و در مقابل ظلم تا پای جان pic.twitter.com/8WUodVKma1 — hadi salar (@rozenaeemi1) 19 февраля 2018 г.

حمله "دراویش گنابادی" با مینی بوس به نیروهای انتظامی در تهران

دست کم سه مامور پلیس کشته شدند pic.twitter.com/phojoEuXZV — Sattar Saeedi (@SattarSaeedi) 19 февраля 2018 г.

المصدر: رويترز