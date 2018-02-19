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مقتل 3 ضباط شرطة باشتباكات مع متظاهرين في طهران

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مقتل 3 ضباط شرطة باشتباكات مع متظاهرين في طهران
Reuters Morteza NikoubazI
(صورة أرشيفية)
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أعلنت الشرطة الإيرانية عن مقتل 3 من ضباطها خلال اشتباكات مع محتجين في العاصمة طهران، حسبما نقلت وكالة "رويترز" تصريحات عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.

 ووفقا للوكالة، فقد وقعت الاشتباكات بين قوات الأمن، من طائفة دراويش الجنابذ، الذين تجمعوا أمام مركز للشرطة مطالبين بإطلاق سراح أعضاء من الطائفة الدينية الصوفية.

المصدر: رويترز

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