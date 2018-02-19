ليتوانيا: مقاتلات الناتو رافقت طائرات روسية مرتين على مدى أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي نفذت مهمة مرافقة طائرات روسية فوق مياه بحر البلطيق مرتين على مدى أسبوع.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الليتوانية أن مقاتلات الناتو من طراز "F-16" رافقت طائرة روسية من نوع "أنتونوف-12" وأخرى من طراز "سوخوي-34" في أجواء مياه بحر البلطيق في الـ15 من فبراير/شباط الحالي، ولم يذكر البيان تفاصل أخرى.

وتؤكد روسيا بشكل مستمر على أن كل طلعات وطيران الطائرات الروسية فوق المياه الدولية يجري وفقا للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي الدولي.

المصدر: "سبوتنيك"

ألكسندر توميلين