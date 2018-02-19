جونسون يدعو طهران لوقف تأجيج الصراع في اليمن

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون طهران إلى وقف التصرفات التي تهدد بتصعيد النزاع في اليمن، ودعم الحل السياسي هناك.

وقال جونسون في بيان اليوم الاثنين: "أدعو إيران إلى الكف عن التصرفات التي تنذر بتصعيد الأزمة في اليمن، وأن تدعم مساعي التوصل لتسوية سياسية في هذا البلد".

وجاء تصريح جونسون في أعقاب توصل لجنة للأمم المتحدة إلى الاستنتاج أن صواريخ ومعدات عسكرية أخرى إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض حظر على توريد الأسلحة إلى هناك.

ودعا جونسون جميع أطراف النزاع للالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

بدورها، أعربت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، عن قلق باريس إزاء برنامج إيران الصاروخي ونشاطاتها في المنطقة، مشيرة في هذا الخصوص إلى دعم طهران للحوثيين في اليمن.

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مع ذلك، جددت فرنسا التأكيد على تمسكها باتفاق إيران النووي، وأضافت أنها تريد أن ينفذ هذا الاتفاق بشكل دقيق، وأنها تواصل المشاورات مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين حول هذا الموضوع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الدول الأوروبية إلى تبني موقفه القاضي بضرورة تعديل الاتفاق وتشديد مضمونه، لكن الأوروبيين، كما غيرهم من أطراف الاتفاق (روسيا والصين وإيران نفسها)، يرفضون الطلب الأمريكي.

المصدر: وكالات

متري سعيد