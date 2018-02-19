صورة معبرة لربان الطائرة الإيرانية المنكوبة قبيل الإقلاع!

نشرت وكالة "مهر" الإيرانية صورة معبرة لربان طائرة الركاب المنكوبة التابعة لخطوط "آسمان" الجوية التي سقطت صباح الأحد في منطقة سميرم التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وتظهر الصورة التي نشرتها الوكالة الإيرانية قائد الطائرة هوجات فولاد وهو بالقرب من إحدى الطائرات يؤدي فريضة الصلاة.

صورة لربان الطائرة الإيرانية المنكوبة حجت فولاد#تحطم_طائرة_إيرانيةpic.twitter.com/e8xopLjFay — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

وكانت شركة "آسمان" للطيران الإيرانية أعلنت صباح الأحد أن طائرة ركاب تابعة لها تحطمت بعد ارتطامها بالجبال، وأكدت مقتل جميع ركابها الـ60 وأفراد طاقمها الـ6.

المصدر: مهر

أحمد باديان