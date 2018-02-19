مقتل إيرانيين اثنين دفاعا عن عفرين السورية

تداولت مواقع كردية أنباء تفيد بمقتل إيراني يدعى كاوه مجيدي في عفرين وهو يقاتل ضد القوات التركية وحليفاتها.

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وأفاد عدد من النشطاء الأكراد بأن مجيدي إيراني كردي من محافظة كرمان شاه على الحدود مع العراق، وأسرته تقطن مدينة جوانرود.

کاوه مجیدی از فرماندهان نیروهای مدافع خلق روژئاوا و اهل جوانرود بود که جانش را فدای عفرین کرد. کاوه رفت تا فاشیسم پیروز نشود. کاوه رفت تا صدای ملت کرد باشد، کاوه ماندگار خواهد بود تا آبروی تمام بنگاههای تجاری و خبری دنیا را ببرد که همگام با فاشیست کمر به قتل عام کردها بسته‌اند. pic.twitter.com/9JU0S6JFOR — Reza Shahmoradi (@parto58) February 18, 2018

من جهتها، أعلنت وكالة أنباء "كردستان" مقتل إيرانيين اثنين كانا يقاتلان في صفوف وحدات الحماية الكردية في عفرين السورية.

ممانعت اداره اطلاعات جوانرود از برگزاری مراسم ختم جان‌باخته کاوه مجیدی، گریلا و از فرمانده‌های نیروهای مدافع خلق (YPG) در روژئاوا.

کاوه که کارمند پیشین اداره آب جوانرود بود و از سال ۹۲ به جنبش روژئاوا پیوسته بود، امروز در جنگ عه‌فرین جان باخت. pic.twitter.com/u2TydFCLKm — shahed alavi (@ShahedAlavi) February 18, 2018

وأوضحت الوكالة أن شابا قتل يدعى "كاوة مجيدي"، ويحمل اسم باهوز جودي المستعار، إضافة إلى شابة اسمها حمیدة دودکانی، مشيرة إلى أن الاثنين قتلا خلال اشتباكات مع القوات التركية.

المصدر: kurdpa.net

محمد الطاهر