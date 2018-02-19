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مقتل إيرانيين اثنين دفاعا عن عفرين السورية

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مقتل إيرانيين اثنين دفاعا عن عفرين السورية
AFP
عفرين - سوريا - أرشيف
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تداولت مواقع كردية أنباء تفيد بمقتل إيراني يدعى كاوه مجيدي في عفرين وهو يقاتل ضد القوات التركية وحليفاتها.

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وأفاد عدد من النشطاء الأكراد بأن مجيدي إيراني كردي من محافظة كرمان شاه على الحدود مع العراق، وأسرته تقطن مدينة جوانرود.

من جهتها، أعلنت وكالة أنباء "كردستان" مقتل إيرانيين اثنين كانا يقاتلان في صفوف وحدات الحماية الكردية في عفرين السورية.

وأوضحت الوكالة أن شابا قتل يدعى "كاوة مجيدي"، ويحمل اسم باهوز جودي المستعار، إضافة إلى  شابة اسمها حمیدة دودکانی، مشيرة إلى أن الاثنين قتلا خلال اشتباكات مع القوات التركية.

المصدر: kurdpa.net

محمد الطاهر

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