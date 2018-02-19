 
مباشر

تيلرسون: كوريا الشمالية تثير أعصاب واشنطن من هذا الجانب!

أخبار العالم

تيلرسون: كوريا الشمالية تثير أعصاب واشنطن من هذا الجانب!
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jvzb

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن إعلان كوريا الشمالية عن قدرتها إصابة أراضي الولايات المتحدة الأساسية بالصواريخ النووية تثير قلق واشنطن.

تيلرسون كشف في مقابلة مع قناة "CBS" التلفزيونية أن الإدارة الأمريكية نتيجة لذلك تطور مختلف الإجراءات بما في ذلك العسكرية كي "تكون مستعدة لكل شيء".

إقرأ المزيد
بيونغ يانغ: واشنطن مسؤولة عن تحريك المياه الراكدة في شبه الجزيرة الكورية

وكانت روسيا والصين في وقت سابق قد اقترحتا على كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية والصاروخية، وعلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامتناع عن إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، لكن واشنطن تجاهلت هذه المبادرة.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة