تيلرسون: كوريا الشمالية تثير أعصاب واشنطن من هذا الجانب!
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قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن إعلان كوريا الشمالية عن قدرتها إصابة أراضي الولايات المتحدة الأساسية بالصواريخ النووية تثير قلق واشنطن.
تيلرسون كشف في مقابلة مع قناة "CBS" التلفزيونية أن الإدارة الأمريكية نتيجة لذلك تطور مختلف الإجراءات بما في ذلك العسكرية كي "تكون مستعدة لكل شيء".
وكانت روسيا والصين في وقت سابق قد اقترحتا على كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية والصاروخية، وعلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامتناع عن إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، لكن واشنطن تجاهلت هذه المبادرة.
المصدر: نوفوستي
محمد الطاهر
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