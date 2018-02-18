المجر: المدن الأوروبية الكبرى ستصبح ذات غالبية إسلامية قريبا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اليوم الأحد، إن "الغيوم السوداء تتلبد في أجواء أوروبا بسبب الهجرة"، واصفا المعارضة بأنها منفصلة عن الواقع وميؤوس منها بسبب دعمها للاجئين.

وأضاف أوربان في خطابه السنوي عن حالة الأمة في العاصمة بودابست: "الأمم ستندثر.. الغرب سيسقط، فيما أوروبا غافلة وغير مدركة بأنها تعرضت للغزو"، زاعما أن المدن الأوروبية الكبرى ستصبح ذات غالبية مسلمة قريبا.

وحث رئيس الوزراء الهنغاري الناخبين على إعادة انتخابه لولاية ثالثة، معتبرا أن "المعارضة الهنغارية خارج الزمن".

واعتاد أوربان على انتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي في عدة ملفات أهمها ملف الهجرة. ومنذ العام 2015، اتخذ أوربان إجراءات صارمة ضد الهجرة بما فيها بناء سياج حدودي من الأسلاك الشائكة، رغم احتجاج المعارضة على بناء السياج وعدم رضاها عن خلاف الحكومة مع الاتحاد الأوروبي حول حصص اللاجئين.

وقد تصاعدت شعبية أوربان بسبب موقفه المتشدد إزاء الهجرة رغم اتهامات معارضيه من أن سياساته القومية قادت البلاد بعيدا عن الديمقراطية ونحو الحكم المتسلط، إلا أن مناصريه يعتبرون أنه يقوم بحملة إصلاحات بعد عقود من التباطؤ الاقتصادي.

يشار إلى الانتخابات التشريعية في هنغاريا ستجري في الـ 8 أبريل المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أوربان سيفوز بولاية ثالثة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة