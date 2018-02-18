نتنياهو يعزي ذوي ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعازي إسرائيل في ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة التي سقطت صباح اليوم الأحد، في منطقة وعرة جنوب غربي إيران.

وكتب نتنياهو، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر: "أتقدم بالتعازي إلى أسر الإيرانيين.. الذين فقدوا حياتهم عندما تحطمت طائرتهم اليوم. لا صراع لنا مع الشعب الإيراني ولكننا حازمون على صد العدوان الذي يمارسه النظام الإيراني".

أتقدم بالتعازي إلى أسر الإيرانيين ال-66 الذين فقدوا حياتهم عندما تحطمت طائرتهم اليوم. لا صراع لنا مع الشعب الإيراني ولكننا حازمون على صد العدوان الذي يمارسه النظام الإيراني. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 18 февраля 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن 66 شخصا لقوا مصرعهم اليوم بتحطم طائرة ركاب إيرانية تابعة لخطوط "آسمان" الجوية كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.

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المصدر: وكالات