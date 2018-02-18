بولندا توضح موقفها من تورط يهود في المحرقة النازية

أوضحت الحكومة البولندية أن تصريح رئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، بأن يهودا كانوا أيضا جناة في الحرب العالمية الثانية مثلهم مثل البولنديين وغيرهم لا يهدف لإنكار المحرقة النازية.

ونقلت وكالة "رويتز" عن بيان صدر السبت، عن الحكومة البولندية أن "تصريحات رئيس الوزراء.. خلال مناقشة في ميونيخ لم تهدف بأي حال من الأحوال إلى إنكار المحارق النازية أو اتهام ضحايا المحارق اليهود بالمسؤولية عن إبادة جماعية ارتكبها الألمان".

وأضاف البيان: "يجب تفسير هذه الكلمات بوصفها دعوة صادقة للنقاش المفتوح للجرائم التي ارتكبت ضد اليهود خلال فترة محارق النازيين بغض النظر عن جنسية الضالعين في كل جريمة".

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصف تصريحات نظيره البولندي بشأن تورط يهود في المحرقة بـ"المثيرة للاشمئزاز".

وجاءت تصريحات مورافيتسكي هذه، أثناء إجابته على سؤال للصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان عما إذا كان القانون البولندي الجديد سيعاقبه إذا ما سرد كيف أراد جيرانه البولنديون تسليم والدته إلى الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات

إياد قاسم