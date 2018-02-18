وزارة الخارجية البلغارية تدين مسيرة لليمين المتطرف

أدانت وزارة الخارجية البلغارية في بيان اليوم الأحد، مسيرة نظمها مؤيدو اليمين المتطرف في العاصمة البلغارية صوفيا شارك فيه المئات.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد انطلقت المسيرة التي استمرت ساعتين ليلة السبت، تكريما للجنرال البلغاري، هريستو لوكوف، الذي كان قائدا لاتحاد الفيالق البلغارية الموالي للنازية في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وجرت المسيرة رغم دعوات من أكبر الأحزاب البلغارية والسفارة الأمريكية وعدة منظمات يهودية لإلغائها.

وقال البيان: "إظهار التعصب الحقيقي تجاه الآخرين حدث بعد أقل من شهر من تكريم العالم كله لضحايا المحرقة.. لا بد أن تكون هذه إشارة واضحة لنا كأوروبيين لم ينسوا المعاناة التي تسببت بها الحرب العالمية الثانية إلى أنه لا يكفي مجرد تذكر الأحداث المأساوية"، معتبرا أن أي عمل لتمجيد الفكر النازي "مرفوض تماما".

وشارك في المسيرة مؤيدو اليمين المتطرف الذين يسمون أنفسهم الوطنيين البلغاريين وانضمت إليهم جماعات النازية الجديدة والجماعات المعادية للسامية من عدة دول أوروبية.

وقال منتقدون إن المسيرة ستلقي ظلالا على جهود الحكومة في إظهار الدولة الشيوعية السابقة في منطقة البلقان والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 على أنها منفتحة في وقت تتولى فيه الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة