السلطات النيجيرية تفرج عن 475 مشتبها بانتمائهم لـ"بوكو حرام"

أعلنت الحكومة النيجيرية في بيان، أن القضاء النيجيري أخلى سبيل 475 شخصا يشتبه بانتمائهم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية من أجل إعادة تأهيلهم.

وقال بيان وزارة العدل النيجيرية: " بقي بعض المحتجزين الذين نُظرت قضاياهم الأسبوع الماضي في معسكر احتجاز بوسط نيجيريا قيد الاحتجاز دون محاكمة منذ 2010... لم يستطع مستشارو النيابة العامة اتهامهم بأي جرم لعدم كفاية الأدلة ضدهم".

كما ذكر البيان أن أول شخص أدين في قضية اختطاف التلميذات في 2014 والذي عوقب بالسجن 15 عاما الأسبوع الماضي أدين بالسجن 15 عاما إضافية.

وكانت الحكومة النيجيرية قد أفادت في أكتوبر 2017 بأن 45 شخصا يشتبه بأن صلات تربطهم بـ"بوكو حرام" أدينوا وسجنوا. وأسقطت التهم عن 468 مشتبها به واحتجز 28 على ذمة المحاكمة.

وانتقدت جماعات الإغاثة الإنسانية السلطات النيجيرية التي تعاملت مع المحتجزين وقالت إنها انتهكت حقوقهم.

ومنذ بداية تمرد جماعة "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا في 2009 لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم واضطر مليونان للنزوح.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة