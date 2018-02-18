النازيون الجدد يهاجمون المركز الثقافي الروسي في كييف

هاجمت مجموعة من النازيين الجدد الأوكرانيين لليوم الثاني على التوالي المركز الثقافي الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأفادت وكالة "تاس" بأن مجموعة من "منظمة القوميين الأوكرانيين" (المحظورة في روسيا) ألقت الحجارة وأجساما معدنية على نوافذ وباب المركز الثقافي الروسي، دون أن يتدخل عناصر الشرطة الذين كانوا قرب المركز.

وبعد ذلك، قامت هذه المجموعة بتحطيم نوافذ المركز، وحاولوا لاحقا اقتحام مكتب بنك "ألفا" الروسي المجاور، ولكن القوات الأوكرانية الخاصة منعتهم من ذلك.

وكانت مجموعة من نحو 30 قوميا أوكرانيا حالوا أمس اقتحام مبنى المركز في العاصمة كييف، وقاموا برسم شعارات مهينة على جدرانه.

وطالبت روسيا الحكومة الأوكرانية بإدانة تصرفات المتطرفين بشكل رسمي، ودعت السلطات إلى توفير الحماية للمركز والموظفين العاملين فيه.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس

علي جعفر