مجلس الأمن يبحث إدانة إيران بدعوى تزويد الحوثيين بالصواريخ

دعت مسودة قرار تقدمت بها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مجلس الأمن الدولي لإدانة إيران على تقاعسها في منع وصول صواريخها البالستية للحوثيين.

وأوضح دبلوماسيون أن مسودة القرار التي تشمل تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام إضافي، ستسمح للمجلس بتقييد "أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن".

وحسب المصادر، فإن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحه على المجلس بكامل أعضائه الجمعة.

ولإقرار المسودة، لا بد من موافقة 9 أصوات عليها وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض "الفيتو".

إقرأ المزيد

وتسعى واشنطن منذ شهور للضغط على المجتمع الدولي لمحاسبة إيران، وتهدد بالانسحاب من اتفاق عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران للحد من برنامج الأخيرة النووي ما لم يتم تصحيح "عيوب كارثية" حسب الولايات المتحدة.

وكتبت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي في مقال نشرته "نيويورك تايمز" السبت: "منذ التوقيع على الاتفاق النووي، ازداد دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط".

المصدر: رويترز

أحمد باديان