قاسمي: تصريحات مكماستر تدل على سياسة تخويف فاشلة

اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي هربيرت مكماستر التي دعا فيها لتعليق التعاملات التجارية مع طهران، ضرب من سياسة تخويف فاشلة.

وقال قاسمي: "العراقيل والعقبات التي وضعتها حكومة الولايات المتحدة خاصة في العام الأخير على مسار انتفاع إيران من مزايا الاتفاق النووي، والتكرار العبثي لهذا النوع من التصريحات الخاطئة، مؤشر على استمرار سياسة التخويف العبثية من طهران، وفشلهم في الوصول إلى أهدافهم غير المنطقية، ومطالبهم المناقضة لتعهداتهم الدولية للحؤول دون انتفاع بلادنا من مزايا الاتفاق النووي والتعاون مع سائر الدول".

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يذكر أن مكماستر حمل إيران المسؤولية عن انتشار الإرهاب والقلاقل في الشرق الأوسط، معتبرا أن الوقت الآن هو للعمل ضدها.

ودعا مكماستر في مؤتمر ميونيخ للأمن إلى الضغط على طهران من خلال تعليق التعاملات التجارية معها، ودفعها لوقف دعمها للإرهاب.

وأكد مكماستر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال عند موقفه القاضي بأن الصفقة النووية التي وقعتها طهران مع الدول الكبرى، معطلة.

المصدر: ارنا

أحمد باديان