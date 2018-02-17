روحاني: غاندي نشر المحبة والعدالة

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء وضعه إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للقائد الهندي المهاتما غاندي، بشخصيته ووصفه بأنه نشر المحبة والعدالة والابتعاد عن العنف.

وبعد توقيعه في سجل الزوار بالمبنى التذكاري للمهاتما غاندي في العاصمة الهندية نيودلهي، كتب روحاني: "أي إنسان يفكر بمستقبل البشرية وسعادتها فإنه بالتأكيد يشعر بالحزن لموت أشخاص متميزين على مدى التاريخ كغاندي إلا أن الأحرار يشعرون بالأمل على الدوام ببقاء الأفكار الإنسانية والحرية والعدالة لمثل هذه الشخصيات".

كما دون روحاني في السجل: "إن غاندي قاد شعبه في مرحلة من تاريخ الهند الكبيرة ونجح في طرد قوى الاستعمار من بلاده، وإحدى خصوصيات قيادته تمثلت بنشر الوحدة والمحبة والصداقة والابتعاد عن العنف والعدالة والقانون بين شرائح الشعب مهما كانت عقيدته وأسلوبه والترويج لها وأثمرت جهوده بنيل الاستقلال لبلاده. من البديهي أن سعادة البشرية في المستقبل رهن بالقانون وإرساء العدل وليس على أساس ما تمليه القوى المستبدة على العالم وفق رغباتها".

المصدر: وكالة أنباء فارس

علي الخطايبة