منجمون صينيون: ترامب سيواجه أزمة سياسية في "عام الكلب"

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاما مليئا بالاضطرابات والمشاكل، بحسب توقعات منجمين صينيين في "عام الكلب" الذي بدأ يوم الجمعة الماضي بحسب التقويم الصيني.

وأوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية عن لويس وونغ، وهو منجم صيني وأحد ممارسي فلسفة "الفونغ شوي" الصينية، قوله: "ترامب لن يكون محظوظا في 2018، وسيشهد العديد من الصراعات السياسية".

وأضاف وونغ في مقابلته مع الصحيفة: "سيكون الرئيس الأمريكي، خلال العام الجاري، وسط نقاشات ومنازعات داخل البيت الأبيض وبين مجموعة مختلفة من الدول.. وسيستقيل زملاؤه في البيت الأبيض مرات كثيرة.. أتصور أنه يبقى في منصبه لمدة عامين إلى ثلاثة على الأقل".

إقرأ المزيد

وهي التوقعات ذاتها، التي أكدها كلاريس تشان، وهو منجم صيني يعيش في سنغافورة، مشيرا إلى أن شخصية دونالد ترامب المدمرة نابعة من الصراعات الموجودة في الرسم البياني لولادته الفلكية.

وقال تشان: "إلى جانب ولادته في (عام الكلب)، فإن ترامب يقع أيضا في فئة (الكلب الناري)، والمنتمون لتلك الفئة أشخاص نشطون وطموحون للغاية، لكنهم عنيدون ومقاومون للتغيير".

وأشار رايموند لو، وهو خبير متخصص في فلسفة "الفونغ شوي" الصينية من هونغ كونغ، والذي سبق له أن تكهن بإعادة انتخاب باراك أوباما في العام 2012، إلى أن توقعاته الخاصة تتحدث عن ظهور حركات مناوئة لدونالد ترامب خلال العام القمري 2018، وأن أعداءه سيصبحون أكثر قوة خلال السنة المقبلة.

يذكر أن ترامب من مواليد العام 1946 مثل سلفيه جورج بوش وبيل كلينتون، أي أنهم من مواليد برج الكلب، الذي يبدأ في شهر فبراير/شباط عند انتهاء عام الديك.

المصدر: وكالات