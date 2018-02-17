واشنطن: على موسكو مراجعة سلوكها في المجال السيبراني إذا أرادت الحوار

أعلن مستشار شؤون الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر اليوم، أن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الفضاء السيبراني، سيصبح ممكنا إذا توقف الروس عن استخدام هذا المجال لعمليات الاستخبارات.

وقال الجنرال ماكماستر في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "سنذهب بكل سرور إلى حوار حول موضوع الفضاء السيبراني، ولكن فقط عندما تسعى روسيا بصدق للتخلي عن الشكل المعقد من التجسس ( في المجال السيبراني)".

وأكد مستشار البيت الأبيض، أن تصرف الجانب الروسي في هذه الحالة يمكن أن يوصف بشكله الحالي بـ "التمويه" الذي أصبح ممكنا بفضل التكنولوجيات الجديدة". ونطق ماكماستر كلمة "تمويه" باللغة الروسية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الدول الغربية أخذت تستعد بشكل أفضل لتحمل مثل هذه الهجمات الإلكترونية، ولكن روسيا، حسب اعتقاده، ستتمكن مع الزمن من استخدام المجال السبراني بشكل أفضل.

وأعرب عن اعتقاده بأن هدف الهجمات السيبرانية، التي تتهم دول غربية روسيا بارتكابها، يكمن في نشر التفرقة في المعسكر الغربي، وقال:" ولكن النتيجة جاءت معاكسة تماما".

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وعندما طلب منه التعليق على بيانات لمختصين روس تفيد بأن عدد الهجمات السيبرانية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد روسيا، تتجاوز بمرات كثيرة عدد الهجمات التي تواجهها الولايات المتحدة من الأراضي الروسية، رد الجنرال الأمريكي مازحا وقال:" أستغرب كيف عثرتم على مختصين روس في هذا المجال غير مشغولين لأن جميعهم منشغلون في محاولات تقويض ديمقراطيتنا".

المصدر: إنترفاكس

إدوارد سافين