إيران وألمانيا توقعان وثيقة تعاون في مجال الأمن النووي

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن وثيقة تعاون وقعت للرقي بإمكانيات مركز نظام الأمان النووي في إيران بين الجانبين الإيراني والألماني.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن الوثيقة المذكورة وقعها في العاصمة طهران عن الجانب الإيراني رئيس مركز الأمان النووي الإيراني حجة الله صالحي، وعن الجانب الألماني رئيس شركة "GRS" الألمانية وبحضور السفير الألماني ميخائيل برختولد.

وجاء توقيع الوثيقة تتويجا لمباحثات بين الجانبين عقبت زيارة قام بها كبار مدراء شركة "GRS" لمركز نظام الأمان النووي الإيراني قبل عدة شهور.

ويشتمل التعاون الثنائي بين إيران والشركة الألمانية بموجب الوثيقة على مختلف المجالات منها الكودات التخصصية للأمن النووي وتدريب الكوادر الإيرانية وتبادل الخبرات.

وفي أعقاب توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، أطلق مركز نظام الأمان النووي الإيراني تعاونه الدولي مع الاتحاد الأوروبي ومركز نظام الأمان النووي السويسري.

المصدر: "فارس"

علي الخطايبة