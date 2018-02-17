واشنطن: ندعو دول العالم لقطع علاقاتها بكوريا الشمالية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر إن الولايات المتحدة تدعو جميع دول العالم إلى قطع العلاقات التجارية والعسكرية مع كوريا الشمالية".

وأضاف ماكماستر أمام مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد اليوم السبت في ألمانيا: "يجب أن نضغط على كيم (جونغ أون) بكل الوسائل المتاحة، لضمان أن هذه الديكتاتورية القاسية لن تهدد العالم بأكثر الأسلحة المدمرة على وجه الأرض، دعونا نعقد النية ليس فقط على تطبيق العقوبات الموجودة حاليا، بل بالتزامنا بتخفيض العلاقات الدبلوماسية، وقطع كل العلاقات التجارية والعسكرية معها".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بينس، قد أكد الخميس أن الولايات المتحدة تملك خيارات عسكرية لحل أزمة كوريا الشمالية، لكنها لا تزال تعول على حلها بطرق سلمية.

وفي حديث لموقع Axios الإخباري قال بينس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى إشارة واضحة إلى أن جميع الخيارات مطروحة، وأن خيارات عسكرية قابلة للتحقيق لدرء التهديد الناجم عن كوريا الشمالية، لكننا نأمل في أن نتمكن من تحقيق الهدف بطرق سلمية.

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وقد تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية أواخر نوفمبر 2017، في أعقاب تنفيذ بيونغ يانغ تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "هواسونغ-15" الباليستي الجديد، وإعلانها لاحقا أن بإمكان هذا الصاروخ حمل رأس نووي يصل مداه لأي هدف على الأراضي الأمريكية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة