مكماستر: إيران مسؤولة عن انتشار الإرهاب والفتنة في الشرق الأوسط

حمل مستشار الأمن القومي الأمريكي هربيرت مكماستر إيران، المسؤولية عن انتشار الإرهاب والقلاقل في الشرق الأوسط، معتبرا أن الوقت الآن هو للعمل ضد إيران.

ودعا مكماستر في مؤتمر ميونيخ للأمن إلى الضغط على إيران من خلال تعليق التعاملات التجارية معها، ودفعها لوقف دعمها للإرهاب.

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وأكد أن إيران تعمل على تشكيل شبكة قوية من "الوكلاء" تكتسب مع مرور الوقت المزيد من القوة، في دول كالعراق وسوريا واليمن، مشيرا إلى أن هذه الشبكات يمكن أن تتحول ضد حكومات تلك الدول.

وأضاف: "ما يثير القلق على وجه الخصوص، هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة فيما تزرع إيران المزيد والمزيد... من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات".

وأكد مكماستر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال عند موقفه القاضي بأن الصفقة النووية التي وقعتها طهران مع الدول الكبرى، معطلة.

المصدر: وكالات