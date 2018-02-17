لندن تدعو لمعاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ عام 2019، وذلك لضمان استمرار التعاون في المجال الأمني والعسكري بعد بريكزت.

وقالت ماي لمسؤولين أوروبيين وأمريكيين كبار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: "ستصبح النواحي الأساسية لشراكتنا المستقبلية في هذا المضمار سارية المفعول اعتبارا من عام 2019".

وأضافت: "الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلا لتوحيد جهودنا حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة".

ودعت شركاء لندن الأوروبيين إلى عدم السماح لـ"القيود المؤسساتية الصارمة" بعرقلة شراكة أمنية واسعة النطاق في ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرة من "عواقب وخيمة في العالم" في حال عدم التوصل إلى الاتفاق.

وأكدت ماي أن "المملكة المتحدة ستبقى ملتزمة بأمن أوروبا في المستقبل كما كانت في الماضي"، كما استبعدت إجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه لا تراجع عن نتيجة استفتاء 2016.

المصدر: رويترز

متري سعيد