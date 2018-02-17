أمريكا.. تأجيل محاكمة سعودي يشتبه بتدبيره الاعتداء على مدمرة "كول"

أجلت محكمة عسكرية أمريكية السبت محاكمة المتهم الرئيس في الاعتداء على المدمرة الأمريكية "كول" قبالة سواحل اليمن سنة 2000.

وأوضح البنتاغون أن محاكمة عبد الرحيم الناشري، توقفت بعد مغادرة محامييه قاعة المحكمة، مشيرا إلى أنه لم يتقرر حتى الآن أي موعد لاستئناف المحاكمة.

وعلق القاضي العسكري فانس سباث الجلسة بعد أن بدت عليه علامات الغضب لعدم تمكنه من إقناع محاميي الناشري الرئيسيين بالعودة إلى قاعة المحكمة.

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ويشير محضر الجلسة إلى أن القاضي شكا من عدم قدرته على إجبار محاميي الناشري على متابعة الجلسة حتى عبر الفيديو، معتبرا خطوة المحاميين عدم احترام للقوانين وعصيانا للأوامر".

وتتهم السلطات الأمريكية الناشري القابع في سجن "غوانتانامو" بتدبير الهجوم على المدمرة "كول" الذي أودى بحياة 17 أمريكيا.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان