مصرع 9 أشخاص بحريق منشأة نفايات جنوبي الصين
China Photos/Getty Images
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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حريق شب في منشأة لمعالجة النفايات في جنوب الصين اليوم السبت.
ونقلت وكالة "شينخوا"عن الشرطة المحلية، أن الحريق شب في الساعات الأولى من صباح السبت في مدينة تشينغ يوان في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين.
وحسب الوكالة، فإن الحريق أُخمد ونُقل المصاب إلى المستشفى وحالته ليست خطرة.
وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات نشوب الحريق، واعتقلت شخصا واحدا على الأقل للاشتباه بصلته بالحادث.
المصدر: وكالات
متري سعيد
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