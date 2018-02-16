سانا: اختناق مدنيين بإطلاق القوات التركية قذائف تحتوي على غاز سام في محيط عفرين

أفادت وكالة "سانا" السورية بإصابة مدنيين باختناق بسبب إطلاق القوات التركية قذائف تحوي غازا ساما على قرية في محيط عفرين شمالي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مدير مشفى عفرين جوان محمد تأكيده إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق الجيش التركي قذائف سامة على قرية المزينة التابعة لناحية شيخ الحديد بمحيط عفرين.

وقال مدير المشفى إن "4 مصابين حالتهم مستقرة واثنان آخران حالتهم حرجة كما ويجري تحديد نوع الغاز الذي استنشقه المصابون".

وتواصل القوات التركية، بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون"، التي تقول إنها تستهدف المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد في منطقة عفرين ومسلحي "داعش".

المصدر: سانا

علي جعفر