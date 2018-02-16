إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد استقالة رئيس الوزراء

أعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ، بعد تقديم رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، استقالته من منصبه، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية.

وتلت القناة التلفزيونية الرسمية بيانا للحكومة جاء فيه إعلان حالة الطوارئ مباشرة، مؤكدة أن القرار اتخذ عقب اجتماع لمجلس الوزراء. ولم يحدد البيان مدة سريان حالة الطوارئ.

وسبقت استقالة رئيس الوزراء، موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي تطالب بإطلاق سراح قادة من المعارضة.

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وكانت الحكومة الإثيوبية قد حاولت تهدئة التوتر السياسي عقب أعمال عنف واحتجاجات واسعة هزت البلاد بين عامي 2015 و2016، وذلك بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين منذ مطلع العام الجاري، لكن ذلك لم يوقف احتجاجات المعارضة.

المصدر: وكالات

إياد قاسم