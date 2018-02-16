الولايات المتحدة ستصرف 10 مليارات دولار لتحديث قنبلة نووية من طراز "بي 61"(فيديو)

تعتزم الولايات المتحدة تخصيص مبلغ فلكي لتحديث قنابلها النووية المنتشرة في أوروبا وتركيا، وذلك رغم أن احتمال مواجهتها لهجوم نووي شبه معدوم.

وحسب تقرير نشرته منظمة Nuclear Threat Initiative (المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي) غير الحكومية فإن السلطات الأمريكية قد تصرف أكثر من 10 مليارات دولار على تحديث قنبلة نووية من طراز "بي 61".

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وجاء في تقرير المنظمة: "تشير حسابات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي إلى أن القوات النووية التكتيكية قد تكلف الولايات المتحدة 25 مليار دولار في الفترة ما بين 2017 و2046، (أي زهاء مليار دولار كل عام).

ووفقا لمعدي التقرير فإن 150 قنبلة نووية أمريكية من طراز بي 61، تشكل جزءا أساسيا للقدرات النووية لحلف الناتو ما بعد الحرب الباردة، تنتشر الآن في 6 قواعد تقع في أراضي دول الحلف الـ5 وهي بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

وتنتشر ثلث القنابل في قاعدة إنجرليك التركية، كما تخزن واشنطن 50 قنبلة أخرى من طراز "بي 61" في القاعدتين الأمريكيتين بإيطاليا: 20 قنبلة في قاعدة " غيدي" و30 في قاعدة "إفيانو" (حسب معلومات صحيفة كاريرا دي لا سييرا الإيطالية).

وتخصص السلطات الأمريكية كل عام مبالغ تتراوح بين 20 و100 مليار دولار لتخزين قنابلها النووية في إيطاليا.

المصدر: نوفوستي