باريس: الأولمبياد من شأنه خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية
Reuters Ian Langsdon
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الألعاب الأولمبية الجارية في كوريا الجنوبية تؤكد وجود إمكانيات لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وتعهد ماكرون ببذل كل ما في وسعه للدفاع عن حلفاء باريس في المنطقة، ولتجنب تصعيد الوضع هناك، مشيرا إلى وجود قدرات داخل القارة الآسيوية تسمح بتوحيد الجهود بغية إزالة التوتر.
وأكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، إلى جانب إجراء مفاوضات مكثفة مع بيونغ يانغ من أجل تقييد برنامجها النووي.
المصدر: "تاس"
ألكسندر توميلين
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