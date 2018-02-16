وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق نار داخل كلية في واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنباء عن وجود إطلاق نار داخل حرم كلية هايلاين في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة.

ووفقا لقناة " Q13 FOX"، فقد أغلقت الشرطة مبنى الكلية بعد تلقيها بلاغا بوجود إطلاق نار، وتعمل على إخلائها من الطلاب. وذكرت أن الشرطة لم تؤكد بعد وقوع إطلاق النار.

وحذرت الكلية الطلاب في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك، قائلة: "حالة طوارئ.. هذا ليس تحذير تدريبي.. أغلقوا الأبواب والنوافذ.. الشرطة تمشط حرم الكلية".

وذكرت لقناة "إن بي سي"، أن ممثلي العديد من وكالات إنفاذ القانون، وصلوا إلى المكان، وأغلقت الطرق القريبة من الكلية، وطالبت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة.

Highline College in Washington state on lockdown after reports of gunfire via Trumpcarekills pic.twitter.com/vGERffjfUw — Chris Becker (@glitchman2) 16 февраля 2018 г.

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Families that want information or need a location to go to regarding Highline Incident (still unconfirmed) are being directed to Lowes NW corner parking lot a this time./sh — Renton Police Dept. (@RentonpdWA) 16 февраля 2018 г.

جدير بالذكر أن شابا مسلحا قتل 17 شخصا وأصاب العشرات الأربعاء الماضي، داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرقي ولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر: وكالات