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وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق نار داخل كلية في واشنطن

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وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق نار داخل كلية في واشنطن
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنباء عن وجود إطلاق نار داخل حرم كلية هايلاين في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة.

ووفقا لقناة " Q13 FOX"، فقد أغلقت الشرطة مبنى الكلية بعد تلقيها بلاغا بوجود إطلاق نار، وتعمل على إخلائها من الطلاب. وذكرت أن الشرطة لم تؤكد بعد وقوع إطلاق النار.

وحذرت الكلية الطلاب في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك، قائلة: "حالة طوارئ.. هذا ليس تحذير تدريبي.. أغلقوا الأبواب والنوافذ.. الشرطة تمشط حرم الكلية".

وذكرت لقناة "إن بي سي"، أن ممثلي العديد من وكالات إنفاذ القانون، وصلوا إلى المكان، وأغلقت الطرق القريبة من الكلية، وطالبت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة.

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المصدر: وكالات

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