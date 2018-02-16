البنتاغون: "الكلام لا يعكس الأفعال" بشأن نووي روسيا

زعم رئيس القيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي، جون هايتن، أن تصريحات موسكو بأنها ستعتمد بدرجة أقل على الأسلحة النووية مقابل تطوير أسلحة غير استراتيجية، مجرد "أقوال لا تعكس الأفعال".

وجاءت تصريحات هايتن خلال ندوة حول عقيدة الولايات المتحدة النووية الجديدة، في معرض رده على سؤال وجهه ممثل للسفارة الروسية لدى واشنطن، أشار فيه إلى أن العقيدة العسكرية الروسية تنص على أن روسيا ستعتمد بشكل أقل على الأسلحة النووية مقابل تطوير أسلحة غير استراتيجية.

وقال هايتن: "هناك مقولة عندنا بأن "الأقوال تختلف عن الأفعال".. تقول شيئا وتفعل شيئا آخر.. نحن نستمع بعناية إلى ما يقوله رئيسك (الروسي) وما يقوله قادتك، ونحن نراقب عن كثب إجراءات دولتكم.. وعندما نضع جميع هذه الأمور معا، نرى أن هناك تصريحات شديدة التناقض من جهة، ومن جهة أخرى نرى التمسك بالتحديث الكامل للقدرات (النووية) والالتزام بإيجاد قدرات نووية غير استراتيجية، وتحقيق عقيدة نووية (روسية) جديدة، والتي نعتقد أنها خطيرة جدا". وأكد القيادي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تقيم هذه الإجراءات الروسية كتهديد، حسب رأيه.

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تجدر الإشارة إلى أن البنتاغون كان قد كشف مطلع الشهر الجاري، عن العقيدة الأمريكية النووية الجديدة، التي أولت فيها اهتماما كبيرا بمسألة تطوير القوات النووية الروسية.

وإلى جانب روسيا التي احتلت مكانة رئيسية في العقيدة الأمريكية، أدرجت واشنطن الصين وإيران وكوريا الشمالية كدول تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي الأمريكي.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم