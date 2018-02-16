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اليونان تحذر تركيا من أنها لن تكتفي بالرد السلمي في المرة القادمة!

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اليونان تحذر تركيا من أنها لن تكتفي بالرد السلمي في المرة القادمة!
Globallookpress
وزير الخارجية اليوناني
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حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس تركيا من أن بلاده لن تكتفي برد سلمي في المرة القادمة على استفزازات أنقرة في جزر إيميا.

وقال كوتزياس إن تركيا في جزر إيميا "وصلت إلى الخط أحمر وتجاوزته"، وحذر من أن اليونان لن تتفاعل مع هكذا أمر بشكل سلمي في المرات القادمة مؤكدا أن "إيميا جزيرة يونانية".

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وردا على سؤال في حديث متلفز الخميس، عما سيحصل إذا أقدمت سفينة تركية أخرى على صدم سفن يونانية في جزء آخر من بحر إيجه، قال الوزير: إن تركيا لن تفعل ذلك مرة أخرى وإن ذلك لن يحدث.

وأضاف: "يجب على الأتراك أن يسمعوا هذا، لأنهم يواصلون الحديث عن التحذيرات ... نحن دولة منظمة ونملك دفاعات جيدة وحلفاء جيدين وقدرات دبلوماسية عالية"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية دائما ما تأتي أولا.

وأكد أن ن اليونان تدرس التماس تعويضات من تركيا عن الخسائر الطفيفة التي لحقت بسفينة خفر السواحل بعد صدمها بسفينة تركية مؤخرا.

ونقلت الإذاعة اليونانية عن كوتزياس قوله "إننا ندرس ما إذا كان على الأتراك أن يدفعوا ثمن الأضرار" التي ألحقوها بسفينة خفر سواحلنا.

 المصدر: غريك ريبورتر

سعيد طانيوس

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