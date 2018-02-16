برلين تؤكد نبأ إفراج أنقرة عن صحفي ألماني

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أن السلطات التركية أفرجت عن الصحفي الألماني-التركي دنيز يوجيل المسجون منذ عام في تركيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر برويل خلال لقاء مع صحفيين في برلين: "يمكننا أن نؤكد الإفراج عن دنيز يوجيل، ونحن نشعر بالارتياح والسرور".

وأضاف أن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل "بذل جهودا كبيرة في الأيام والساعات الأخيرة للمساهمة في حل" بالاتصال مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأكدت الخارجية الألمانية بذلك نبأ صحيفة "دي فيلت" الألمانية التي كان يوجيل يعمل لحسابها قبل توقيفه بشبهة الإرهاب.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: "دنيز يوجيل حر طليق أخيرا"! في إعلانها عن الإفراج عن الصحفي البالغ من العمر 44 عاما الذي أدى توقيفه دون توجيه اتهام له إلى أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مارست ضغوطا على نظيرها التركي بن علي يلديريم في برلين للإفراج عن الصحفي، محذرة من أن العلاقات الثنائية لا يمكن أن تتحسن ما لم يتحقق تقدم في هذا الملف.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد