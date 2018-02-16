وسائل إعلام: سفاح فلوريدا على صلة بجماعة عنصرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشاب الذي قتل 17 طالبا داخل مدرسته المفصول منها في فلوريدا، يعاني اضطرابات عقلية، وعلى ارتباط بمجموعة تؤمن بعقيدة تفوق العرق الأبيض.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي)، بأنه تلقى تحذيرا بشأن منفذ العملية، لكنه لم يباشر بالتحرك اللازم، حيث نشر الشاب فيديو على اليوتيوب في سبتمبر الماضي، أعلن فيه أنه "سيحترف إطلاق النار في المدارس"، فيما لم يتوصل (إف بي أي) إلى تحديد هوية صاحب المنشور.

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وقتل نيكولاس كروز الطالب السابق في مدرسة "مارجوي ستونمان دوغلاس" في فلوريدا الأربعاء الماضي 17 طالبا، وأثار حالة من الذعر والهلع بين طلاب المدرسة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن كروز امتلك أسلحة نارية في منزله، الأمر الذي كان يشكل خطرا على زملائه.

وأكد عضو في منظمة "ريبابليك أوف فلوريدا"، التي تؤمن بعقيدة تفوق الجنس الأبيض في تعليق لوسائل الإعلام، أن القاتل كان عضوا في المنظمة، وشارك في تدريبات شبه عسكرية ضمنها.

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من جهته، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاهتمام بمن يعانون أمراضا عقلية، متجنبا التطرق إلى مشكلة انتشار الأسلحة النارية في بلاده، وذلك لتفادي إغضاب جمعية تجار الأسلحة التي تضم مؤيديه، الذين قدموا تبرعات سخية لحملته الانتخابية.

وتعاني الولايات المتحدة منذ سنين عمليات إطلاق نار داخل المدارس وفي المناطق العامة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد قدم وعودا بالحد من انتشار الأسلحة بين المواطنين، لكن خططه فشلت بسبب رفض الحزب الجمهوري.

المصدر: وكالات

نادين بطحة