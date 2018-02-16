صحيفة : تركيا تبني مخفرا يطل على جزر يونانية ومنطقة متنازع عليها

كشفت صحيفة "ميليت التركية" عن أن أنقرة تعزز وجودها العسكري بالقرب من جزر "إيميا" اليونانية وتقوم ببناء رصيف وبرج مراقبة يطل على المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

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ونشرت صحيفة ميليت يوم الأربعاء الماضي، صورا قالت أنها تظهر بناء الرصيف والبرج المذكورين على كافوس اداسي، وليس بعيدا عن بودروم، وعلى بعد 3 كيلومترات فقط من جزر إيميا.

كانت هذه المنطقة مصدرا للتوتر المتكرر في الأيام الأخيرة بين البلدين، خاصة بعد اصطدام سفينة تركية بسفينة حرس السواحل اليونانية هناك.

وبعد هذا الحادث استدعت اليونان السفير التركي لديها وسلمته مذكرة احتجاج.

المصدر: غريك ريبورتير

سعيد طانيوس