أنقرة تقترح على واشنطن تمركز قوات أمريكية وتركية في منبج السورية

أفاد مصدر تركي مسؤول بأن أنقرة اقترحت على واشنطن تمركز قوات تركية وأمريكية في منبج وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية لشرق الفرات بسوريا، مؤكدا أن واشنطن أخذت المقترح بعين الاعتبار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي قوله إن الاقتراح قد تم عرضه أمس أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أنقرة وإن الجانب الأمريكي أخذه بالحسبان، دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.

وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أطلع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في اجتماع مغلق دام ثلاث ساعات الخميس، على أولويات بلاده في المنطقة "بكل وضوح"، وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي وصف تلك المحادثات بـ"الإيجابية والصريحة".

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وكانت الحكومة التركية حذرت الولايات المتحدة عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة من أن العلاقات بين البلدين وصلت مرحلة حرجة ولوحت بقطعها في حال استمرت واشنطن في دعم القوات الكردية.

وردا على الاتهامات التركية لواشنطن بتوريد أسلحة ثقيلة لأكراد سوريا، ومطالبتها الجانب الأمريكي بطرد وحدات حماية الشعب الكردية من قوام قوات السورية الديمقراطية، أكد تيلرسون أن بلاده لا تستطيع سحب هذه الأسلحة، لأنها لم تورّدها أصلا، و"بالتالي لا يوجد ما يمكن سحبه"، وامتنع عن التعليق على وحدات الحماية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله