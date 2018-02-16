مسؤولة أمريكية تتعهد بنزع السلاح النووي من بيونغ يانغ بأي شكل

أكدت سيوزن تورنتون المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، أن بلادها عازمة على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بكل الوسائل المتاحة.

وخلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي للمصادقة على تعيينها في المنصب الذي تتولاه بصفة الوكيل منذ مارس عام 2017، قالت تورنتون: "نفضل الطرق الدبلوماسية للوصول إلى هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكننا سنحقق هدفنا هذا بأي شكل من الأشكال".

وأضافت: "إدارة الرئيس ترامب حشدت المجتمع الدولي بأسره في إطار حملتنا لممارسة أشد ضغط عالمي ممكن لصد محاولات كيم جونغ أون لبناء قدرات نووية وصاروخية لبلاده".

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ووصفت تورنتون كوريا الشمالية بـ"الخطر الغاشم والمحدق" على أمن دول المنطقة، معتبرة أن إقرار مجلس الأمن سلسلة الإجراءات العقابية ضد بيونغ يانغ، أوصلها إلى العزلة الدبلوماسية والاقتصادية، ويشهد على "أننا لن نقبل بالصفة النووية لكوريا الشمالية".

المصدر: انترفاكس

متري سعيد