رسالة كان لها أن تنذر بمذبحة فلوريدا قبل وقوعها

أفادت السلطات الأمريكية بأن الشاب المتهم بقتل 17 شخصا في مدرسة ثانوية في فلوريدا ربما يكون قد أنبأ دون أن يدري في تعليق على موقع للتواصل الاجتماعي باعتزامه شن هجومه.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" إنه تلقى في سبتمبر 2017، معلومات سرية عن رسالة على الإنترنت جاء فيها "سأكون راميا محترفا في المدرسة".

وأشار مكتب التحقيقات إلى أن التعليق المذكور ورد في مقطع فيديو روّجه شخص آخر على يوتيوب، وأن صاحب التعليق حمل اسم نيكولاس كروز ويعتقد أنه هو نفسه الموقوف بتهمة إطلاق الرصاص في مدرسة فلوريدا الأربعاء.

وذكر روبرت لاسكي رئيس مكتب "إف.بي.آي" في مدينة جاكسونفيل في فلوريدا أن مكتب التحقيقات ليس لديه أي معلومات مؤكده تشير إلى "توقيت أو موقع أو الهوية الحقيقية" للشخص الذي يقف وراء تلك الرسالة.

إقرأ المزيد

ولفت مكتب التحقيقات إلى أن يوتيوب حذف المادة المشار إليها وأغلق الـ"إف.بي.آي" التحقيق إلى أن ظهر اسم نيكولاس كروز على الساحة إثر مذبحة الأربعاء.

واعترف كروز للشرطة بارتكاب الهجوم، ووجهت إليه تهمة القتل مع سبق الإصرار والتصميم، ومثل الخميس أمام المحكمة التي قضت بدورها بحبسه على ذمة التحقيق.

المصدر: رويترز

أحمد باديان