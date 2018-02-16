الرئيس الأوكراني يكشف تفاصيل حديثه مع بوتين

كشف الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة "أوكربنفورم" عن بوروشينكو قوله إن الرئيسين تطرقا إلى موضوعين، يتعلق أحدهما بنشر قوات لحفظ السلام في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا، ويخص الثاني مسالة تبادل الأسرى هناك.

وقال الرئيس الأوكراني: "الجزء الأول من المكالمة تعلق بما تم طرحه قبل ثلاث سنوات تماما في بداية 2015، عند عقد اتفاقية مينسك-2 حول تسوية الأزمة في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا. إننا بأمس الحاجة إلى نشر قوات لحفظ السلام هناك".

يذكر أن موسكو لا تعترض على نشر قوات أممية لحفظ السلام في دونباس، إلا أنها تصر على أن يجري نشرها على طول خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس، وليس على حدود المنطقة مع روسيا.

وأضاف بوروشينكو: "ناقشت أيضا مع بوتين التفاصيل المتعلقة بقوائم أسماء الأشخاص الذين يتعين علينا استعادتهم من المناطق المحتلة، وكذلك من روسيا".

تجدر الإشارة إلى أن ما تصفه كييف بالمناطق المحتلة يشمل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في دونباس، وكذلك شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا في مارس عام 2014.

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وذكرت الرئاسة الأوكرانية في وقت سابق أن المكالمة بين الرئيسين تمحورت حول تبادل الأسرى واللقاء المرتقب بين وزراء خارجية رباعية نورماندي التي تضم روسيا، وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في الـ16 من فبراير الجاري.

المصدر: لينتا رو

متري سعيد